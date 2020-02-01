Boğaziçi’nde Afrin cezası: 10’ar ay hapis

Mahkeme heyeti, 20 sanık hakkında 10’ar ay hapis cezası verdi. Sanıkların daha önceden işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetlerinin bulunmamasını göz önüne alan heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıkların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmalarına hükmedildi. 7 öğrencinin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına onay vermemesi nedeniyle mahkeme heyeti 10’ar ay hapis cezasını 6’şar bin TL adli para cezasına çevirdi. 3 öğrenci hakkında ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat çıktı.