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    Boğaz'dan geçen ABD gemisinde dikkat çeken detay

    Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ -DHA
    07.07.2018 - 18:41 | Son Güncelleme:

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi saat 17.00'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

    Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi. Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti. 189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol gemisi Karadenize açıldı. Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

    Etiketler: savaş gemisi
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