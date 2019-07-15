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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boğaz kesen kamerada

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FATİH’te yaşadığı evde boğazı kesildikten sonra ateşe verilerek öldürülen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Chen Haıyun’u (42) öldürdüğü öne sürülen Mert Pehlivan (21) tutuklandı.

Fatih Seyitömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak’taki binanın bodrum katından geçen pazartesi akşamı dumanlar yükselmesi üzerine içeri giren polis, çekyat üzerinde yatan kadının boğazının bıçakla kesildiğini ve ateşe verilerek öldürüldüğünü belirledi. Kamera görüntülerinde 18.31’de evin bulunduğu sokağa giren şapkalı, siyah tişörtlü, kot pantolonlu bir erkek, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Aynı erkeğin 18.55’te sokaktan ayrılmasından 2 dakika sonra evden dumanlar çıktığı belirlendi. Polis, şüphelinin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına gittiğini ve burada bir araca binerek, hastaneden 500 metre uzaklıktaki bir eve girdiğini belirledi.

ÇANTADA KANLI KIYAFETLER

Polis önceki gün şüphelinin evine operasyon düzenledi ve sigara dağıtım şirketinde çalışan Mert Pehlivan’ı yakaladı. Evde yapılan aramada, bir çantada kanlı kıyafetler bulundu. Çantada ayrıca Haıyun’a ait olduğu belirlenen üzerinde Çince yazılar bulunan gümüş bileklik de ele geçti. Kan lekeli kıyafetler DNA analizi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis yaptığı araştırmada, Çinli Haıyun’un 1 yıl önce Çin’den geldiğini ve yine Çinli arkadaşı Lan Lan ile birlikte olayın yaşandığı evde kaldıklarını belirledi. Cinayetten 4 saat sonra Çin’e gittiği belirlenen Lan Lan’ın eskort sitesi üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. Haıyun’la ilişkiye giren Mert Pehlivan’la olan pazarlığı da Lan Lan’ın yaptığı anlaşıldı. 

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