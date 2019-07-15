Boğaz kesen kamerada
FATİH’te yaşadığı evde boğazı kesildikten sonra ateşe verilerek öldürülen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Chen Haıyun’u (42) öldürdüğü öne sürülen Mert Pehlivan (21) tutuklandı.
Fatih Seyitömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak’taki binanın bodrum katından geçen pazartesi akşamı dumanlar yükselmesi üzerine içeri giren polis, çekyat üzerinde yatan kadının boğazının bıçakla kesildiğini ve ateşe verilerek öldürüldüğünü belirledi. Kamera görüntülerinde 18.31’de evin bulunduğu sokağa giren şapkalı, siyah tişörtlü, kot pantolonlu bir erkek, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Aynı erkeğin 18.55’te sokaktan ayrılmasından 2 dakika sonra evden dumanlar çıktığı belirlendi. Polis, şüphelinin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına gittiğini ve burada bir araca binerek, hastaneden 500 metre uzaklıktaki bir eve girdiğini belirledi.
ÇANTADA KANLI KIYAFETLER
Polis önceki gün şüphelinin evine operasyon düzenledi ve sigara dağıtım şirketinde çalışan Mert Pehlivan’ı yakaladı. Evde yapılan aramada, bir çantada kanlı kıyafetler bulundu. Çantada ayrıca Haıyun’a ait olduğu belirlenen üzerinde Çince yazılar bulunan gümüş bileklik de ele geçti. Kan lekeli kıyafetler DNA analizi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis yaptığı araştırmada, Çinli Haıyun’un 1 yıl önce Çin’den geldiğini ve yine Çinli arkadaşı Lan Lan ile birlikte olayın yaşandığı evde kaldıklarını belirledi. Cinayetten 4 saat sonra Çin’e gittiği belirlenen Lan Lan’ın eskort sitesi üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. Haıyun’la ilişkiye giren Mert Pehlivan’la olan pazarlığı da Lan Lan’ın yaptığı anlaşıldı.
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