Bodrum’u fırtına vurdu

Bodrum’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve akşam saatlerinde hızını arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Barlar Sokağı’ndaki bir binanın terasında bulunan, ahşap ve demir kaplı çatı malzemesi uçtu.

Uçan malzemenin bir kısmı, 3D sinema olarak kullanılan binanın pergolasının üzerine diğer kısmı da arka sokaktaki polis lojmanlarının bahçesindeki bir polis memuruna ait otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde hasar meydana gelirken, her iki parçanın uçtuğu yerde vatandaşların olmaması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay sırasında yakınlarındaki evinin balkonunda kitap okuduğunu belirten Mustafa Tınaztepe, "Bir anda bir karaltı gibi, büyük bir gürültü ile geldi. Etrafa parçalar saçıldı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, düşen parçalar vinçle toplanarak bölgeden kaldırıldı.