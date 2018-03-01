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    Bodrum'da 'Bihter' şaşkınlığı

    Yaşar ANTER/DHA
    01.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Bodrum'daki bir turistlik tesise 6 yıl önce getirilen, 'Bihter' ve 'Behlül' isimleri verilen devekuşları, halkın sevgilisi oldu.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Bodrum yollarında deve kuşu şaşkınlığı
    • Bodrum yollarında deve kuşu şaşkınlığı
    • Bodrum yollarında deve kuşu şaşkınlığı
    • Bodrum yollarında deve kuşu şaşkınlığı

    ORTAKENT- Yahşi Mahallesi'ndeki bir beach club tesisine 6 yıl önce getirilen, 'Bihter' ile 'Behlül' isimleri verilen devekuşları, Bodrum'a iyice alıştı. Bulunduğu turistik tesisten zaman zaman kaçıp kenti turlayan, sonra geri dönen devekuşlarından 'Bihter'i gören sürücüler, şaşkınlığını gizleyemedi.

    Buna alışık olan sürücüler ise 'Bihter'e yaklaşarak, "Nereye böyle Bihter" demekten kendilerini alamadı, devekuşunu fotoğrafladı.

    Devekuşlarının sahibi tesis işletmecisi Metin Tırmıkçı, "Bihter ile Behlül artık Bodrum'a çok alıştı. Sık sık tesisten çıkıp, dolaşıp geliyorlar. Tabii Bodrumluların alışık olmadığı bir manzara, sokakta yürüyüş yapan bir devekuşu görmek. Görünce şaşıranlar oluyor. Ama deve kuşlarını tanıyanlar, şakalaşmadan geçmiyor" dedi.

    Bodrumda Bihter şaşkınlığı

     

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    Etiketler: deve kuşu , Bodrum , Behlül , Bihter , beach club , Metin Tırmıkçı , son dakika
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