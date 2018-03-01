Bodrum'da 'Bihter' şaşkınlığı

ORTAKENT- Yahşi Mahallesi'ndeki bir beach club tesisine 6 yıl önce getirilen, 'Bihter' ile 'Behlül' isimleri verilen devekuşları, Bodrum'a iyice alıştı. Bulunduğu turistik tesisten zaman zaman kaçıp kenti turlayan, sonra geri dönen devekuşlarından 'Bihter'i gören sürücüler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Buna alışık olan sürücüler ise 'Bihter'e yaklaşarak, "Nereye böyle Bihter" demekten kendilerini alamadı, devekuşunu fotoğrafladı.

Devekuşlarının sahibi tesis işletmecisi Metin Tırmıkçı, "Bihter ile Behlül artık Bodrum'a çok alıştı. Sık sık tesisten çıkıp, dolaşıp geliyorlar. Tabii Bodrumluların alışık olmadığı bir manzara, sokakta yürüyüş yapan bir devekuşu görmek. Görünce şaşıranlar oluyor. Ama deve kuşlarını tanıyanlar, şakalaşmadan geçmiyor" dedi.

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