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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.07.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Bodrum'da batan göçmen teknesinde kaybolan çocuk aranıyor

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Bodrum'da batan göçmen teknesinde kaybolan çocuk aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek için bindikleri fiber teknenin batması sonucu kaybolan 8 yaşındaki Irak uyruklu Fatma Hani için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarılan 8 göçmenden yetişkin olan 5'ine 3 bin 549'ar TL para cezası kesilirken, jandarma 'insan kaçakçılığı' yapan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Dün saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Rüyakent açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Suda bitkin halde bulunan 1'i Filistin diğerleri Irak uyruklu 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı. 1'i kız 3 çocuk ve 1 kadının da aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Burada hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

KAYIP KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR

Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu ortaya çıkan 8 yaşındaki Irak uyruklu Fatma Hani için havadan 1 helikopter, denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Halen süren arama çalışmalarında henüz sonuç alınamadı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sağ olarak kurtarılan yetişkin 5 kaçak göçmene ise 3 bin 549'ar TL para cezası kesildi. Kaçak göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda tutulacağı ardından da Muğla İl Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

KAMYON KASASINDA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞLAR

Irak uyruklu kaçak göçmenler ifadelerinde 3 ay önce kamyon kasasında Türkiye'ye giriş yaptıklarını, önce İstanbul'a ardından da Bodrum'a geldiklerini söyledi. Filistinli kaçak göçmen ise 3 ay önce İran üzerinden Ağrı'ya geçtiğini, buradan da Bodrum'a geldiğini anlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna çıkaranlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu dürüyor.

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