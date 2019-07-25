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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var...

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde silahla toplantı salonunu basan bir kişi, otelin güvenlik müdürünü, genel müdür yardımcısını ve genel müdürünü vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö. adlı şahıs, SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeden işçileri çalıştırmaya devam eden Hüseyin Ö.’nün çalışanları otele alınmadı. Sabah otele gelen Hüseyin Ö., silahla otel yetkilileri toplantı yaptığı sırada toplantı salonunu bastı. Otel yetkilileriyle tartışmaya başlayan Hüseyin Ö., kurşun yağdırdı. İlk olarak Güvenlik Müdürü Onur Pelit’i ayağından vuran Hüseyin Ö., daha sonra üzerine doğru yönelen Otel Müdür Yardımcısı Fikret Dinler’i baldırından vurdu.

Silahını Genel Müdür Melih Alemdar’ın göğsüne doğru uzatan zanlının silahı tutukluk yapınca Alemdar, silaha uzanarak indirmesini söyledi. O sırada silahını ateşleyen Hüseyin Ö., Alemdar’ı da baldırından vurarak toplantı salonundan çıktı. Kapı önündeki güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hüseyin Ö., otel önündeki güvenlik kulübesine ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silahını başkasına veren Hüseyin Ö., polis ekiplerince olay yerinin 100 metre ilerisinde yakalandı. Ayaklarına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Otel Müdürü Melih Alemdar ile yardımcısı Fikret Dinler bir özel hastaneye, Güvenlik Müdürü Onur Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Onur Pelit tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Otelin Danışmanı Sennur Salbaş, otel genel müdürünün, müdür yardımcısının ve güvenlik müdürünün silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek, "SPA merkezini işleten şahıs kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı için çalışanları otele almaması sonucunda SPA işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğradılar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrumda 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı Yaralılar var...


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