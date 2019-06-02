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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Bodrum'a gitti, telefonunu kaybetti, kayıplara karıştı! Ailesi 2 yıldır yolunu gözlüyor

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Bodrum'a gitti, telefonunu kaybetti, kayıplara karıştı! Ailesi 2 yıldır yolunu gözlüyor

Adana’nın Seyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Emrah Yarar, 2 yıl önce gittiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde cep telefonunu kaybettikten sonra kayıplara karıştı. Yarar’ın ailesi 2 yıldır gözleri kapıda, kulakları telefonda evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

1 Ocak 1993 tarihinde Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’nde dünyaya gelen Emrah Yarar, 26 Nisan 2017’de Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’a gezmeye gitti.
2 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum sahilinde yürüyüş yaptığını, otogara geldiğinde cep telefonunun üzerinde olmadığını belirterek güvenlik birimlerine başvuran Emrah Yarar, 5 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum’da özel bir bankanın şubesinden 100 TL çektikten sonra kayıplara karıştı.

İki yıldır kendisinden haber alınamayan Emrah Yarar’ın annesi Zeynep Yarar, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak oğlu için kayıp bildiriminde bulundu ancak Emrah Yarar’dan bugüne dek hiçbir haber alamadı.

Gözleri kapıda, kulağı telefonda iki yıldır oğlundan gelecek iyi bir haber bekleyen anne Yarar, oğlunun yaşamından endişe ettiğini belirterek, Emrah Yarar’ı görenlerin 155’i ya da 05343607091 numaralı telefondan ağabeyi Süleyman Yarar’ı aramalarını istedi.

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