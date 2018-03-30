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    Bodrum onu arıyor.... Işıl nerede?

    Nilüfer DEMİR (DHA)
    30.03.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Bodrum'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca'dan (18) bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı sonrası Karaca'nın bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

    Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Işıl Karaca, salı günü garsonluk yaptığı alışveriş merkezindeki restorana gitmek için evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince meraklanan annesi Türkan Karaca (40), kızının bulunması için polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karaca'nın salı günü iş yerine hiç gitmediği anlaşıldı. Işıl Karaca'nın bulunması için polis ve jandarma çalışma başlattı. 4 çocuk annesi Türkan Karaca, "Ben bir anneyim. Kızım gittiğinden beri ailece çok perişanız. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şu an kızımın durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor ve nerede hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da ama yaşı da tutuyor, kaçmasına da gerek yok. Haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce eve dönmesini istiyorum" dedi. Anne Karaca, kızını gören ya da yerini bilenlerin polise ve jandarmaya ulaşmasını istedi.

    Bodrum onu arıyor.... Işıl nerede

    Etiketler: Bodrum , aranıyor , gündem
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