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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon veda konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

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Bodrum Belediye Başkanı Kocadon veda konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

Bodrum Belediye Meclisi'nde son kez toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, veda konuşması yaparken gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı toplantıda gözyaşları sel oldu.

Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bodrum Belediye Meclisi son ve 2019 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Herodot Kültür Merkezi girişinde çiçeklerle karşılanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, toplantının başında bir konuşma yaptı. Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, katıldığı son meclis toplantısında gözyaşlarına boğuldu.

Kocadon, siyasi hayatı, Bodrum Belediye Başkanlığı dönemi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma süreci ile ilgili yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

Kocadon, “Belediye başkanlığım sürecinde hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Odama giren herkese bir çözüm üretmeye çalıştım. Hep çözümün bir parçası olarak 20 yıla yakın görev yaptım. Bu süreçlerde yanlışlarımız da olmuştur. Bilmeyerek bir kardeşimizi kırdıysak özür dilerim. Ama kimsenin elinden yasal yetkisini almadım, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bodrum halkına, çalışan tüm personelime, 1999 yılından bu yana benimle birlikte çalışmış siyasi arkadaşlarıma, meclis üyelerime hepinizin huzurunda hakkımı helal ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Mehmet Kocadon’a çiçek takdim edilerek meclis toplantısına geçildi.

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon veda konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

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