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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.02.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DP'den aday oldu

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Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DP'den aday oldu

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demokrat Partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Kocadon'a, Menteşe ilçesinde seçim merkezinin açılışında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Kocadon olduğunu söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DPden aday oldu

Ülkenin çok kritik bir seçim sürecinde olduğunu savunan Uysal, kendilerinin de milletin derinden bir nefes alabilmesi adına makul çoğunluğun sesi olacak bir tavır ve anlayış içerisinde mücadele verdiklerini kaydetti.

Mehmet Kocadon ise CHP yönetimini eleştirerek, kendisinin sürekli oyalandığını belirtti.

Yaşanan süreçte CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaat ettiğini hatırlatan Kocadon, CHP'den mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının açıklanmasının ardından kendisine hayırlı olsun dileğinde bulunduğunu dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DPden aday oldu

Konuşmasında Muğla'nın iyi yönetilemediğini savunan Kocadon, şunları ifade etti:

"Muğla'yı yönetenler Muğla bir dediler fakat bin parçaya böldüler. Eşit paylaşım, eşit yönetim yapacağız. Muğlalılar mahkum değil. Demokrat Parti var. Bunu Türkiye'ye yaymak zorundayız. Muğla için yola çıktık. Kırsalıyla, kentlisiyle Muğlayı bir dünya markası haline getireceğiz."

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DPden aday oldu

Konuşmaların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim bürosunun açılış kurdelesini İl Başkanı İsmet Köse, Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ile kesti.

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