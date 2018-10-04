Bocce nasıl oynanır? Bocce neyle oynanır?
En eski spor dallarından birisi kabul edilen boccenin nasıl ve neyle oynandığı merak konusu oldu. Daha önce bu spor hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, söz konusu spor dalı hakkında fikir sahibi olmak adına 'Bocce nasıl oynanır?' ve 'Bocce neyle oynanır?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Bocce nasıl oynanır? Bocce neyle oynanır? İşte, bocce hakkında merak edilen tüm detaylar...
Pek fazla kişinin hakkında bilgi sahibi olmadığı boccenin ilk kez Romalılar tarafından oynandığı biliniyor. Oyundaki hedef toplara 'pallinoya' adı veriliyor.
Oyun 26,5 metre boyunda 4,5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanıyor. Atılan demir topların hedef topa (pallinoya) yakın durmasının amaçlandığı oyunda rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan takım oyunu kazanıyor. Türkiye'de 1990'lı yıllarda oynanmaya başlayan oyun yaşlılar arasında ilgi görüyor.
Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.
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