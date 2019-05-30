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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
30.05.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Blaundus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlıyor

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Blaundus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlıyor

UŞAK'ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundus Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına tekrar başlanacağı bildirildi. Kazı esnasında antik kentteki gün yüzüne çıkartılmış kısımların ziyarete açık olacağı belirtildi.

Makedonya kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen, tarihi M.Ö.3'üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti'ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için geçen yıl başlayan kazı çalışmalarına bu yıl kaldığı yerden devam edileceği açıklandı.

Uşak'a 40 kilometre, Ulubey ilçesine ise 8 kilometre mesafedeki antik kentin bulunduğu bölgenin kazı çalışmalarının başlamasıyla birinci derece sit alanı ilan edildiğini hatılatan Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, "Geçen yıl Blaundus'taki kazı çalışmaları 1 ay sürmüştü. Önümüzdeki günlerde kazılara kaldığı yerden devam edilecek.

Antik kentin yolunun asfaltlanması ve profesyonel anlamda bir kazı evinin kurulması için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, daha önce yapılan kazı çalışmasında gün yüzüne çıkartılan alanların çevrilip, müze haline getirilmesi ile ilgili valiliğimiz tarafından gerekli projelendirmeler de yapıldı" dedi.

Blaundus Antik Kenti'nin günün her saati ziyaretçilere açık olduğuna dikkati çeken Kaymakam Özaydın, "Kazı çalışmalarına başlanıldığında bu devam edecek. Sadece kazı yapılan kısım ziyarete kapalı olacak" diye konuştu.

Antik kentteki kaçak kazı çalışmalarına karşı yoğun mücadele verdiklerini de vurgulayan Özaydın, "Kaçak kazı yapanlara karşı köylerde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışması yürütüyoruz. Ayrıca antik kenti güvenlik kameraları ile 24 saat takip ediyoruz" dedi.

Blaundus Antik Kenti'nin M.Ö. 3'üncü yüzyılda Makedonya kralı Büyük İskender'in Anadolu seferine çıktığı süreçte kralın komutanı Blaundus tarafından kurulduğu, dönem içerisinde ise Romalılar, Frigyalılar ve Bergama Krallığı'nın himayesine girdiği biliniyor.

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