Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Her yıl kasım ayında düzenlenen Black Friday indirimlerinin 2019 etabı için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Bir hafta boyunca tüketiciye birbirinden cazip alışveriş fırsatlarının sunulacağı Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Firmalar Black Friday'e yönelik hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar da tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, Black Friday indirimleri hakkında ayrıntılar...
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.
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