Bitlis’te PKK’lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi.

'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyonda, 5 sığınak tespit edildi. Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 1 avcı boy çukuru da bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 20 metre su hortumu, 1 radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, 1 yelek, 3 poşu, 1 çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara savcılığın talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.