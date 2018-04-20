Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bitlis'te feci kaza! Cenazeleri el ele tutuşup çıkardılar...

    Bitlis'te feci kaza! Cenazeleri el ele tutuşup çıkardılar...

    BİTLİS (İHA)
    20.04.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Bitlis’in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vatandaşlar el ele tutuşarak yaralıları ve cenazeleri şarampolden çıkardı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Feci kaza Cenazeleri el ele tutuşup böyle çıkardılar...
    • Feci kaza Cenazeleri el ele tutuşup böyle çıkardılar...
    • Feci kaza Cenazeleri el ele tutuşup böyle çıkardılar...
    • Feci kaza Cenazeleri el ele tutuşup böyle çıkardılar...

    Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan-Gayda yolu üzerinde meydana geldi. H.İ. yönetimindeki 12 EA 117 plakalı kamyonet Hizan’dan Gayda bölgesine giderken, arkadan bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada H.A. ve H.K. hayatını kaybederken, sürücü H.İ. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

    EL ELE YARALI KURTARMA MÜCADELESİ

    Şarampole yuvarlanan kamyonetteki yaralıları kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu. Sedyeye bağlanan yaralılar, el ele tutuşan vatandaşların desteğiyle yola taşındı. Burada bekleyen ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı şekilde şarampolden çıkarıldı.

    Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

    Etiketler: bitlis , uçurum , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri