Bitlis'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.