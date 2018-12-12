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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
12.12.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Birini silah diğerini bıçakla yaraladı... Mahkemede 'pes' dedirten savunma

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Birini silah diğerini bıçakla yaraladı... Mahkemede 'pes' dedirten savunma

KONYA'da borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise tabancanın tutukluluk yapması üzerine bıçakla yaralayan kasap Mustafa Aydınkafa (33), 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu Aydınkafa son savunmasında, ''Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim öldürürdüm'' dedi.

Olay, 11 Şubat günü saat 20.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Aydınkafa ile Osman ve Kenan Deveci kardeşlerin araçları çarpıştı. Aydınkafa, kazada meydana gelen hasarı, kusurlu taraf olduğu için ödemeyi kabul etti. Olay günü Deveci Kardeşler, trafik kazası nedeniyle alacakları bulunan Mustafa Aydınkafa'nın kasap dükkanına geldi. İçeriye Osman Deveci girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Aydınkafa, Deveci'yi elindeki tabancayla kovalamaya başladı. Osman Deveci'yi sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı. Ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci'ye doğrultu ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Osman Deveci, kanlar içinde sürünerek, yakındaki bir markete sığındı. Mustafa Aydınkafa ise yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, kaçmaya çalışan Kenan Deveci'nin peşine düştü. Ağabeyi Osman Deveci'nin sığındığı markete giren Kenan Deveci, peşinden gelen Mustafa Aydınkafa'nın elindeki bıçağı almaya çalıştı, başarılı olamadı. Yaşanan boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci'yi yere yatırarak, 17 yerinden bıçakladı. Ayrıca başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa, olay sonrası kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Aydınkafa'nın, Meram ilçesi Güneydere köyündeki bağ evinde saklandığını belirledi. Olaydan 1 gün sonra bağ evine düzenlenen operasyonla Aydınkafa, yakalandı. Gözaltına alınan Aydınkafa'nın ifadesinde, Deveci Kardeşler ile aralarında küfürleşme olduğunu bu nedenle çıkan tartışmada birini vurup, diğerini bıçakladığını söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Aydınkafa, tutuklandı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aydınkafa, olayda yaralanan Deveci Kardeşlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Aydınkafa, son savunmasında, "Benim dükkanıma baskına geldiler. Öldürmek isteseydim elimdeki silahla öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

12 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Mustafa Aydınkafa'yı 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.-

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