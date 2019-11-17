Biri tutuklandı diğeri aranıyor

İSTANBUL’daki ilk saldırı 12 Kasım gecesi Beşiktaş’ta yaşandı. İlçedeki bir lisede öğretmenlik yapan Şüheda E. (28) saat 21.30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından yolu kesildi. Saldırgan kadın Şüheda E.’ye tokat attı. Burnu kanayan Şüheda E. bir dükkâna sığındı. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de tokat ve yumrukla saldırdı. Kadını defalarca uyaran adam sonunda elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. İddiaya göre saldırgan kadın bu sırada, “Bakın kadına şiddet uyguluyor. Bana vuruyor” diye bağırdı. Yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘DEDİĞİNİ DUYMADIM’

Polise başvurarak şikâyetçi olan Şüheda E. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kulağımda kulaklık vardı. Kadın bir şeyler söyledi ve bana iki defa vurdu. Ne dediğini anlamadım. Benim bağrışmam ile ileride bir adam kadına tepki gösterdi. Adama da tokat ve yumruk attı. Kadın daha sonra uzaklaştı. Polis ekipleri kadının daha önce Beşiktaş Cemevi’nde de bir olaya karıştığını söyledi ve eşkalini tanıdı. Kimliği tespit edilemedi henüz. Akli dengesi yerinde görünüyordu. Ama kadında madde kullanmış gibi bir hâl vardı.”

Şüheda E.’nin avukatı Neslihan Evci ise “Kimliği henüz belirlenmediği için şüpheli hakkında bir detay bilmiyoruz. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarını doğru bulmuyorum. Çünkü saldırdığı adam tepki gösterince ‘kadına şiddet uyguluyor’ diye bağırmış ve uzaklaşmış” diye konuştu.

YÜRÜRKEN VURDU

İkinci olay ise Karaköy, Selanik Pasajı önünde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşı ile yürüyen Gamze İ. (19), yanına yaklaşan Semahat Yolcu’nun tokatlı saldırısına uğradı. Saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Polis Semahat Yolcu’yu kısa sürede yakaladı. Semahat Yolcu ifadesinde “Suçlamaları kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Bugün Karaköy’e gitmedim. Olay sırasında Galatasaray Lisesi civarındaydım. Kamera görüntülerindeki kişi ben değilim” dedi.

TUTUKLANDI

Semahat Yolcu savcılık işlemlerinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında şüphelinin müştekinin başörtüsünü eliyle zorla çıkarmaya yeltendiği, bu amaçla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirterek “Müştekilerin dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin müştekilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle müştekilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” denildi.

Yazıda, toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu ifade edilerek, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtildi.

‘BİZ BU DEĞİLİZ’

ÖĞRETMEN Şüheda E. saldırı ile ilgili Hürriyet’e şöyle dedi: “Ben bir Müslümanım ve yanı sıra öğretmenim. Aklı ve vicdanı öncelemek, sorumluluk duygusuyla hareket etmek benim için elzem. Öğrencilerime de bunu aşılamanın derdindeyim. Mağduru olduğum saldırı üzerinden toplumda bir gerilim oluşmasını elbette istemem ama bir naiflik içinde gerçeğin örtbas edilmesine de izin veremem. Benim ve Karaköy’deki kardeşlerimin yaşadıkları kameralara yansıdığı için gündeme geldi. Gündelik hayatlarında bunu yaşayan ancak basına yansımadığı için içlerine atmak zorunda kalan pek çok kardeşimiz var. Bize destek için oluşan kamuoyu ve saldırılara gösterilen tepkiler bence onlara yalnız olmadıklarını hissettirecektir. Bu anlamda hak arayışımızı değerli buluyorum. Şunun da altını çizeyim bize saldıran kişiler karanlık zihniyete sahip ve bu toplumun değerlerinden nasibini almamış belli bir azınlığa mensup. Ve bizi ülkemize ve insanlarımıza asla küstüremezler. Biz bu değiliz asla da olmadık.”