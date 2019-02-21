‘Biri bizi gözetliyor’ operasyonu
İSTANBUL’da Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gizli kamera satan bazı isimleri belirleyince harekete geçti.
Sultangazi’deki bir adresten satış yapıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda, gözlük, kalem, çakmak, oda spreyi, bileklik, flaş bellek, otomobil anahtarı, sigara küllüğü şeklindeki gizli kameralar, ses kayıt cihazları, takip cihazları ve böcek arama cihazları ele geçirildi. Satış yapan 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçen ürünlerin Çin’den getirtildiği, piyasa değerinin 400 bin TL olduğu belirtildi.
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