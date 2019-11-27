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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Biri 9, biri 6 yaşında sarı nokta hastalığının pençesine düştü
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İHA
27.11.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Biri 9, biri 6 yaşında sarı nokta hastalığının pençesine düştü

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Biri 9, biri 6 yaşında sarı nokta hastalığının pençesine düştü

Mersin’de, biri 9 diğeri 6 yaşında iki kız kardeş, genellikle 55-60 yaşından sonra görülen ‘sarı nokta’ hastalığına yakalandı. 9 yaşındaki Nisa Nur, iki yıl içinde görme yetisinin yüzde 90’dan fazlasını kaybederken, hastalık 6 yaşındaki Sara’da da bir ay önce ortaya çıktı. Anne Semiye Can, “Kızlarımın görmesini istiyorum. Doktorlar sesimizi duysun. Türkiye olsun, yurt dışı olsun yeter ki, kızlarım iyi olsun” dedi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Can ailesi, iki yıldır küçük kızlarının hastalığıyla mücadele ediyor. Bugüne kadar başvurmadık hastane bırakmayan aile, kızlarından biri görme yetisini kaybeden, diğerinde de yeni başlayan ‘sarı nokta’ hastalığının çaresini arıyor. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstü bireylerde merkezi görme kaybının en önemli nedeni olarak bilinen ve makula dejenerasyonu olarak da tanımlanan hastalığın tedavisiyle ilgili destek isteyen Anne Semiye Can, kızlarının durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı.

“KIZIM 7 YAŞINDAYKEN FARK ETTİK, DOKTORLAR DA ŞOK OLDU”

9 yaşındaki kızı Nisa Nur’un şu anda sarı nokta hastası olduğunu belirten Anne Semiye Can, hastalığın, kızının 7 yaşındayken ortaya çıktığını söyledi. İki yıl önce kızının iyi göremediğini fark ettiklerini ifade eden anne Can, “Bunun üzerine hastaneye gittik. İlk etapta teşhis konulamadı. Üçüncü kez bir özel hastaneye gittiğimizde teşhisi konuldu ve ‘sarı nokta hastalığı ve tavukkarası var’ denildi. Bizi Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirdiler. Biz daha sonra, şehir şehir, hastane hastane gezdik. Doktorların hepsi aynı teşhisi koydu ama ‘tedavisi yok’ denildi. Zaten bu yaşta ortaya çıktığı için doktorlar da şok oluyorlardı. Doktorlar, şu anda tedavisi olmadığını ve beklememiz gerektiğini söylediler” diye konuştu.

“KIZIMIN GÖRMESİNİ İSTİYORUM”

İlkokula giden Nisa Nur’un durumunun şimdi daha kötü olduğunu dile getiren Anne Can, “İki yıl önce küçük şeyleri göremiyordu. Ben bilerek yaptığını düşündüm ama değilmiş. Kalem önünde, kalemi göremiyordu, yazıları okuyamıyordu, eğri yazıyordu. Oradan fark ettim. Öğretmeni de tahtayı göremediğini söyledi. Şimdi durumu daha kötü, daha çok ilerledi. Kızım şu anda yüzde 5 ve yüzde 3 görüyor. Kızımın görmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK KIZIM DA BİR AY ÖNCE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI. MANEVİ DESTEK İSTİYORUM”

Küçük kızı Sara’nın da bir ay önce aynı hastalığa yakalandığını belirten Can, “Küçük kızımda öğretmeni fark etti ve uzaktan tahtayı göremediğini söyleyerek, doktora götürmemizi istedi. Doktor, Nisa Nur için söylediklerinin aynısını küçük kızım için de söyledi. Daha yeni olduğu için illaki bunun bir tedavisi olmalı, durdurulmalı. Ben maddi açıdan değil, manevi açıdan herkesten yardım istiyorum. Bize genetik dediler ama ailemizde araştırdık, bu hastalık hiç kimsede yok. Zaten bu hastalık 65 yaş üstünde varmış. Doktorlar, kızlarımı görünce şaşırıyorlar. Ellerinden de bir şey gelmiyor. Yaşları biraz daha büyük olsaydı tedavisi var, küçüklere uygulanmıyor. Şu an tek isteğim; doktorlar sesimizi duysun. Türkiye olsun, yurt dışı olsun yeter ki, kızlarım iyi olsun. Dün kızıma en çok ne istediğini sordum, bana ‘Okumak istiyorum. Yazıları, tahtayı görmek, herkes gibi okuyup yazmak istiyorum’ dedi. Okula gidiyor ama ne okuyabiliyor ne yazabiliyor, sadece ders dinliyor. Eve gelince ben ona yardımcı oluyorum. Kızımın yeniden yazıları görmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

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