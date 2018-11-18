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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bırakılan 14’lük hacker aranıyor

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Bırakılan 14’lük hacker aranıyor

ANKARA’da yaşayan Önder Tandoğaç, internet üzerinden banka hesabına girildiğini ve bir bilgisayar firmasından 5 bin 499 TL’lik alışveriş yapıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, Tandoğaç’ın şikâyetini önceki iki şikâyet dilekçesine ekledi. Gökpınar’dan çekilen paranın, aynı bankanın Yenimahalle’deki ATM’sinden QR kod kullanılarak, dijital barkod okutularak, alındığı tespit edildi. Çekim için kullanılan 0505’li cep telefonu belirlendi. Bu telefonun sahibi görünen Meral Yıldırım, 13 Eylül 2018’de ifadeye çağrıldı. Yıldırım, telefonu o tarihte 14 yaşında olan oğlu U.U.’nun kullandığını, ATM’den para çeken kişinin de oğlu olduğunu söyledi. U.U., geçen 16 Ekim’de gözaltına alındı. Görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

AİLELERİ DE YARDIM ETMİŞ

İnternetteki oyun grubunda Aytaş Selim Nazlıer (20) ve Çağdaş Turhan (20) ile tanıştığını anlatan U.U., şebekeyi savcılıkta itiraf etti. U.U., “Bankaların sahte internet sitelerini yaratarak, Facebook’tan insanlara gönderdiklerini, kimlik ve müşteri bilgileriyle hesaptan para transfer ettiklerini söylediler. Yazılıma meraklı olduğum için teklifi kabul ettim. Kendileri bankaların sahte sitelerini oluşturma işlerini üstleneceklerdi. Ben hesaplardan para çektim. Para karşılığında bana 50-100 TL arasında ödüyorlardı. Paraları Kızılay’da buluşarak şahıslara veriyordum” dedi. 14 yaşında olduğu için serbest bırakıldı, izini kaybettirdi. Grubun ‘Discord’ adlı yazışma programı üzerinden haberleştikleri ve ailelerini suça karıştırdıkları anlaşıldı. Nazlıer, Turhan ve Hilmi Yeniay (18) ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken U.U. ise halen aranıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.11.2018) – 2
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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