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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER  
26.08.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Bir mağdur daha konuştu, ifadesi şoke etti: ‘Müdür tatile gitti’

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Bir mağdur daha konuştu, ifadesi şoke etti: ‘Müdür tatile gitti’

Hürriyet’in gündeme getirdiği “Zeynepbank” olayında, dolandırıldığını iddia eden mağdurlar çoğalmaya devam ediyor. Ö.G adlı bir kadın da Zeynep Özkara tarafından 150 bin lira dolandırıldığı suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Ö.G, ifadesinde Özkara’ya 150 bin lira verdiğini, sonrasında Özkara’nın “müdür hastalandı”, “müdür tatile gitti” gibi bahanelerle kendisini oyaladığını, çıkan haberleri görünce de dolandırıldığını anladığını söyledi.

Ö.G’nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesi şöyle:

“Zeynep Özkara isimli şahsı yaklaşık 1 yıl önce bankacı olarak tanıdım. Tanıştıktan bir süre sonra bankacı olduğu için paramı yüksek faizle işleterek bana para kazandırabileceğini söyledi. Ben de güvenerek ilk etapta 5 bin lirayı elden teslim ettim. Kısa bir süre sonra bana paramı 9 bin lira olarak geri verdi ve güvenimi sağladı. Sonrasında çevremden borç aldığım 150 bin lirayı daha elden verdim. Bu tarihten sonra şüpheli (Zeynep Özkara): “müdür hastalandı”, “müdür tatile gitti”, “bankada sorun var” dedi. Sonra da “usulsüz işlemler var, parayı bankadan alamıyorum ama merak etme, korkma paran hâlâ kazanç sağlıyor” gibi bahanelerle beni oyalamaya başladı. Bu sırada ayrıca “Şimdi bankadayım, genel müdür ile senin için görüştüm, personelden rica ettim, çıkış yapmadılar. Beni bekliyorlar, paranın acil sigortalanması lazım!” diyerek benden tekrar para istedi. Ancak ben bu istediği paraları vermedim. Benden 150 bin lirayı aldıktan sonra benimle yüz yüze görüşmedi. Temmuz ayında ise basında çıkan haberlerden Zeynep Özkara’nın dolandırıcı olduğunu ve aynı yöntemlerle birden fazla kişiyi dolandırdığını öğrendim. Şuanda şüpheli Zeynep Özkara’ya ulaşamıyorum. Dosyamın diğer mağdurların dosyasıyla birleştirilmesini istiyorum. Uzlaşmak istemiyorum”

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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