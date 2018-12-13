Bir yıl üç ay hapis
‘BARIŞ İçin Akademisyenler’in, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladığı gerekçesiyle ‘Terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılanan yazar ve akademisyen Nuray Mert 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Mert’in avukatlarından Serdar Laçin “Müvekkilimizin kendi beyanına göre bu bildiriyi imzalama amacı AK Parti döneminde başlatılan çözüm sürecine dönme amacıdır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mert’i önce 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme hükmün açıklamasını geri bıraktı.
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