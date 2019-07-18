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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir yıl sonra leke incelemesi

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Bir yıl sonra leke incelemesi

Şule Çet’in şüpheli ölümünden 1 yıl sonra olay yerinde ‘biyolojik leke’ araştırması yapıldı. Plazadaki dinlenme odası karartma yapılarak iki saat boyunca incelendi ve örnekler alındı.

ANKARA’da bir plazanın 20’nci katından düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet’le ilgili dava kapsamında, 17 Haziran’da keşif yapıldı. Ardından Çet ailesinin avukatlarının talebi üzerine, Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar, ve Prof. Dr Halis Dokgöz de olay yerinde ‘biyolojik leke araştırması’ gerçekleştirildi. Tespit edilen biyolojik lekelerin, ‘Forenscope Multispectral Mobil inceleme cihazı ile değişik dalga boyunda ışık kaynakları ve değişik renkte filtreler’ kullanılarak fotoğrafları çekildi ve ek mütalaa hazırlandı.

Bir yıl sonra leke incelemesi

HALIFLEKS ÜZERİNDE LEKE

Dava dosyasına sunulan raporun sonuç kısmında, “halıflekste aynı yerlerde, olay tarihinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen, şüpheli biyolojik lekeler mevcut olduğu” iddiasına yer verildi.

Raporda, dinlenme odasındaki kanepede bulunan yastıklarda ve kanepenin yaslandığı kadife duvarda da şüpheli biyolojik lekelerin tespit edildiği belirtilerek, “Özellikle halı, kumaş gibi tekstil materyaller tarafından emilmiş ve kurumuş bulunan kan, tükürük veya sperm gibi biyolojik delillerin olay üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen tespit edilebileceği adli tıbbi açıdan bilinmekte olup tarafımızca olay yerinde tespit edilen şüpheli lekelerden biyolojik örnekler alınarak genetik inceleme yaptırılması ve maktul ile şüphelilerin DNA’ları ile karşılaştırılmasının önemli ek deliller elde edilebilmesine katkı koyabileceği kanaatini bildiririz” denildi. Raporda imzası bulunan Profesör Kar’ın duruşmada, “biyolojik leke tespit ettik” iddiası üzerine mahkeme, 10 Temmuz günü, olay yerinde naip hakim gözetiminde adli tıp uzmanlarınca biyolojik inceleme yapılmasına karar verdi. İnceleme heyeti ve Çet ailesinin avukatlarından Ferhat Gebeş eşliğinde dün olay yerinde inceleme yapıldı.

Bir yıl sonra leke incelemesi

2 saat süren inceleme sırasında, dinlenme odasının camları çöp poşetleri ve battaniyelerle kapatılarak karartma uygulandı. Uzmanlar ‘biyolojik leke’ tespit edilen yerlerden numune alırken, leke tespit edilen iki yastık da incelemeye götürüldü.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’daki plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

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