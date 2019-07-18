Bir yıl sonra leke incelemesi
Şule Çet’in şüpheli ölümünden 1 yıl sonra olay yerinde ‘biyolojik leke’ araştırması yapıldı. Plazadaki dinlenme odası karartma yapılarak iki saat boyunca incelendi ve örnekler alındı.
ANKARA’da bir plazanın 20’nci katından düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet’le ilgili dava kapsamında, 17 Haziran’da keşif yapıldı. Ardından Çet ailesinin avukatlarının talebi üzerine, Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar, ve Prof. Dr Halis Dokgöz de olay yerinde ‘biyolojik leke araştırması’ gerçekleştirildi. Tespit edilen biyolojik lekelerin, ‘Forenscope Multispectral Mobil inceleme cihazı ile değişik dalga boyunda ışık kaynakları ve değişik renkte filtreler’ kullanılarak fotoğrafları çekildi ve ek mütalaa hazırlandı.
HALIFLEKS ÜZERİNDE LEKE
Dava dosyasına sunulan raporun sonuç kısmında, “halıflekste aynı yerlerde, olay tarihinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen, şüpheli biyolojik lekeler mevcut olduğu” iddiasına yer verildi.
Raporda, dinlenme odasındaki kanepede bulunan yastıklarda ve kanepenin yaslandığı kadife duvarda da şüpheli biyolojik lekelerin tespit edildiği belirtilerek, “Özellikle halı, kumaş gibi tekstil materyaller tarafından emilmiş ve kurumuş bulunan kan, tükürük veya sperm gibi biyolojik delillerin olay üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen tespit edilebileceği adli tıbbi açıdan bilinmekte olup tarafımızca olay yerinde tespit edilen şüpheli lekelerden biyolojik örnekler alınarak genetik inceleme yaptırılması ve maktul ile şüphelilerin DNA’ları ile karşılaştırılmasının önemli ek deliller elde edilebilmesine katkı koyabileceği kanaatini bildiririz” denildi. Raporda imzası bulunan Profesör Kar’ın duruşmada, “biyolojik leke tespit ettik” iddiası üzerine mahkeme, 10 Temmuz günü, olay yerinde naip hakim gözetiminde adli tıp uzmanlarınca biyolojik inceleme yapılmasına karar verdi. İnceleme heyeti ve Çet ailesinin avukatlarından Ferhat Gebeş eşliğinde dün olay yerinde inceleme yapıldı.
2 saat süren inceleme sırasında, dinlenme odasının camları çöp poşetleri ve battaniyelerle kapatılarak karartma uygulandı. Uzmanlar ‘biyolojik leke’ tespit edilen yerlerden numune alırken, leke tespit edilen iki yastık da incelemeye götürüldü.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’daki plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.
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