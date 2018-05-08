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    Bir yıl sonra aynı yerde! Kahreden tesadüf

    DHA
    08.05.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    Denizli’de dün akşam bir başka araçla yarıştığı ileri sürülen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada sürücü öldü. Aynı yerin yakınında bir yıl önce de sürücünün kardeşinin motosikletiyle kaza yapıp öldüğü ortaya çıktı.

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında, Ankara- Denizli karayolunun Pamukkale ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi yakınlarında bir otomobille yarıştığı öne sürülen Ümit Güngör’ün (28) yönetimindeki 20 AAJ 777 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada, Güngör ağır yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Güngör, kurtarılamadı. Güngör'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
    Güngör'ün kardeşi Mücahit Güngör'ün de geçen yıl, aynı yerin yakınında motosikletiyle bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Bir yıl sonra aynı yerde Kahreden tesadüf

    Etiketler: Trafik kazası , HASTANE , gündem
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