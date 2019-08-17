Bir şişe de sen at
SARIYER Belediyesi, ilçenin 24 ayrı noktasına kurduğu ‘mamamatik’ler sayesinde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek oluyor.
‘Mamamatik’lere atılan pet şişe ve metal meşrubat kutuları, sokak hayvanlarına su ve mama olarak dönüyor. Kış aylarında olduğu gibi, aşırı sıcakların etkisini gösterdiği yaz aylarında da yiyecek ve su bulmakta zorlanan minik dostlarımız için kurulan ‘mamamatik’ler hem bakımlarını üstlenen hayvanseverler hem de belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla temizlenerek biten mama ve sular yenileniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşları ‘mamamatik’lere yemek atığı konulmaması konusunda uyarıyor. Toplanan metal ve plastik atıklar de geri dönüşüme gidiyor.
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