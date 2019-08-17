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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU / İSTANBUL
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir şişe de sen at

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Bir şişe de sen at

SARIYER Belediyesi, ilçenin 24 ayrı noktasına kurduğu ‘mamamatik’ler sayesinde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek oluyor.

‘Mamamatik’lere atılan pet şişe ve metal meşrubat kutuları, sokak hayvanlarına su ve mama olarak dönüyor. Kış aylarında olduğu gibi, aşırı sıcakların etkisini gösterdiği yaz aylarında da yiyecek ve su bulmakta zorlanan minik dostlarımız için kurulan ‘mamamatik’ler hem bakımlarını üstlenen hayvanseverler hem de belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla temizlenerek biten mama ve sular yenileniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşları ‘mamamatik’lere yemek atığı konulmaması konusunda uyarıyor. Toplanan metal ve plastik atıklar de geri dönüşüme gidiyor.

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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