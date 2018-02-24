Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bir şehir karantina altına alındı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

    Bir şehir karantina altına alındı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

    İHA
    24.02.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    Yalova'da şap salgını nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, aşılamalar da tüm hızıyla devam ediyor.

    Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının görünmesi üzerine aşılama çalışmalarına başladı. Bu arada, Yalova karantina altına alındı. Yalova’ya dışarıdan hayvan girişine ve ilden hayvan çıkışına izin verilmiyor. Yalova Jandarması bu konuda güvenlik önlemleri alarak kontroller gerçekleştiriyor. Karantinanın şap hastalığının tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceği belirtildi.

    Öte yandan, şap hastalığının bulaştığı hayvanlar veteriner kontrolünde tutuluyor. Yetiştiriciler, şap hastalığının yetişkin hayvanlardan çok buzağılara zarar verdiğini ve ölümlerin de buzağılarda meydana geldiğini belirtiyorlar.

    Etiketler: yalova karantina , şap karantinası , şap salgını , yalova şap salgını , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri