Bir kişiyi öldürüp kaçtılar, 5 ay sonra yakalandılar: 'Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir kişiyi öldürüp kaçtılar, 5 ay sonra yakalandılar: 'Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk'
GeriGündem Bir kişiyi öldürüp kaçtılar, 5 ay sonra yakalandılar: 'Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
09.03.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Bir kişiyi öldürüp kaçtılar, 5 ay sonra yakalandılar: 'Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir kişiyi öldürüp kaçtılar, 5 ay sonra yakalandılar: 'Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk'

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş 5 ay sonra yakalandı. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu tarlada yakalanan zanlılar, "Siz niye yoruldunuz, biz teslim olmayı düşünüyorduk" dediği öğrenildi. Ancak zanlıların polise yakalanmamak için 5 ayda yaklaşık 50 yer değiştirdiği saptandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018'de Ceyhan'da yüzünü kar maskesi ile kapatmış iki kişi, Zeydan Çalış isimli şahsı silah ile vurarak öldürüp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin ardından olayın çözülmesi için özel ekip kurdu. Özel ekip, önce cinayeti işleyen ve yüzleri kapalı olan şahısların isimlerini belirlemek için çalışma başlattı.

Polis, olay yeri ve etrafında yaptığı yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlıların Muhammet Akın G. ile Kerim G. adlı kardeşler olduğunu saptadı. Polis, katil zanlılarının isimlerini belirledikten sonra zanlıları saklandıkları yerde yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda zanlıların Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi'nde olduğu ve burada tarım işçisi gibi çalıştıkları belirlendi. Polis, hemen mahalleye bir ekip çıkartıp zanlıların bulunduğu tarlaya baskın yaptı ve yakalandı.

Zanlılar, polisi karşısında görünce "Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" dedikleri öğrenildi. Ancak zanlıların polise yakalanmamak için 5 ayda yaklaşık 50 yer değiştirdiği saptandı.

Zanlılar, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ailelerin korkulu rüyası olmuştu! Bakanlık harekete geçti

Köstebek personel şüphesi: Biz de şaşkına döndük...

Ankara polisi 'Mayalılar'ın son üyesini yakaladı

Bebeğine yazdığı mektup ağlatmıştı... Asıl dram ikinci sayfadaymış!