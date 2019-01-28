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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)
28.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Bir kişiyi bıçakladılar... Gazetecileri görünce bunu yaptılar

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Bir kişiyi bıçakladılar... Gazetecileri görünce bunu yaptılar

Karaman'da trans bireyler Y.A. (33) ve G.Ö.(36), günlük kiralık evde buluştukları Y.A.'yı (25) kolundan bıçakladı, H.B.'yi (20) ise dövdü. Gözaltına alınan ikili, karşılarında gazetecileri görünce, soyunmaya kalkıştı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabdut Emre Mahallesi'nde günlük kiralanan bir evde meydana geldi. Trans birey Y.A. ve G.Ö., Y.A. ve H.B. ile para karşılğı fuhuş için anlaşıp, günlük kiraladıkları evde buluştu. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki trans birey, Y.A.'yı kolundan bıçakladı.

H.B.'yi ise tekme ve yumruk ile dövdü.  Yaralanan 2 arkadaş, polisi arayıp yardım istedi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Y.A. ve G.Ö. gözaltına alındı.  Trans bireylerin evdeki eşyalarını da almak istemeleri üzerine polis bir taksi çağırdı ve ikiliye ait eşyaları taksiye yükledi. Aynı taksiyle hastaneye götürülerek sağlık kontolünden geçirilen trans bireyler daha sonra polis merkezine götürüldü.  Y.A. ve G.Ö., gazetecilerin kendilerini görüntülediğini görünce, soyunmaya kalkıştı.

Gözaltına alınan ikiliden gazetecilere tepki
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