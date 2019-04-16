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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/NİĞDE (DHA)
16.04.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Bir kentte alarm! 1300 kişi hastaneye başvurdu, Valilik inceleme başlattı

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Niğde'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 3 gün içerisinde yaklaşık 1300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne pazar gününden bu yana bulantı- kusma ve ishal şikâyetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı.

Konuyla ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, Pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri nedeniyle sağlık kurumlarına başvurularda bir artış olduğu gözlemlendiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir."

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