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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.10.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Bir ili karıştıran yılan efsanesi! '4 metre uzunluğunda baca kalınlığında'

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Bir ili karıştıran yılan efsanesi! '4 metre uzunluğunda baca kalınlığında'

Tokat merkeze bağlı Batmantaş köyünde görüldüğü ileri sürülen dev yılan köylüler arasında panik yarattı. 3-4 metre uzunluğunda olduğu iddia edilen yılan efsanesi bütün şehre yayıldı. Köy sakinlerinden Kemal Kaya ise köylülerin korkudan bağa bahçeye gidemez olduğunu söylerken, "Eniştem bir süre yılandan korkusuna hastalandı" dedi.

Tokat merkeze 40 kilometre uzaklıkta suyu ve doğası ile ünlü Batmantaş köyü dev yılan efsanesi ile anılır oldu. Dev yılan anlatılanlara göre yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda soba borusu kalınlığında. Aylardır dilden dile anlatılan dev yılan nedeniyle köylüler korku yaşıyor. İddia edilen dev yılan bugüne kadar kimseye zarar vermemiş. Köylülerden bazıları yılanın gölet inşaatı nedeni ile yuvasının bozulmasından dolayı ortaya çıktığını tahmin ediyor.

Köye yakın bir rüzgar elektrik santralinde çalışan Oğuzhan Güler, santralde çalışan arkadaşını köye bırakıp dönerken yol kenarında dev yılanı gördüğünü söyledi. İlk başlarda anlatılanlara inanmadığını ifade eden Güler, "Köyde büyük bir yılan olduğu ve çok büyük olduğu bahsediliyordu, efsane haline gelmişti. Tesadüfen bana da denk geldi. Dedikleri gibi büyük bacak kalınlığında 3-4 metre civarında uzunlukta. Genelde televizyonlarda gördüğümüz piton şeklinde idi. Onun da oralara gelme sebebi tahminimce gölet yapılırken yuvasının bozuldu. Şimdiye kadar herhangi birine zarar verdiği veya farklı bir tehlike unsuru oluşturduğu görülmedi. Ondan dolayı bizde zarar vermek istemedik hayvana. Ben köylülerin anlattıklarına inanmıyordum gözümle gördükten sonra bende inandım. Daha önce oralara mantar toplamaya gidiyorduk. Şimdi artık girmem yaklaşmam" dedi.

Bir ili karıştıran yılan efsanesi 4 metre uzunluğunda baca kalınlığında



Yılanı araçla geçerken yolun kenarındaki otların içinde fark ettiğini belirten Güler, "Yılan fobim olduğu için videoya çekmek veya herhangi bir şey yapmak aklıma gelmedi. Otların içerisinde yavaş yavaş ilerliyordu. Yılanı görünce bayağı ürperdim tedirgin olarak biran önce oradan uzaklaşmak istedim” diye konuştu.

"Korkusundan hasta oldu"

Köy sakinlerinden Kemal Kaya ise köylülerin korkudan bağa bahçeye gidemez olduğunu söyledi. Köylülerin çocuğunu dışarı bırakmadığını anlatan Kaya,"Eniştem danaları kaybolmuş ararken yılanı yolun kenarında fark etmiş. Onu görünce yılan dikilmiş, dilini çıkarmış. Eniştem bir süre yılandan korkusuna hastalandı. 'Gözümü yumduğum zaman yılan akılıma geliyor' diyordu. Yaklaşık 1.5 ay önce oldu" şeklinde konuştu.

Köylüler korkuyor

76 yaşındaki Cevat Demirci de tarlasında görülen yılanın korku saldığını belirterek, "Görenlerin bazısı yılanın başının büyük olduğunu bir insanı yutabilecek kadar olduğunu söylüyor. Köylüler korkuyor, bu sene kuşburnu toplamaya dereye gidemedik. Yılanın 4 metre uzunluğunda olduğunu söylüyorlar. Devlet tarafından kamera koydular ama baktılar kamerada gözükmemiş. Yoldan diğer köylüler bile buradan geçerken tedirgin oluyor. Burada bir çeşme var oradan su içmeye bile durmuyorlar. Ben yılandan korkuyorum, görsem tarlaya da gelmem daha. Korkar ölürüm" ifadelerini kullandı. Köy halkından Hatice Demirci ise, "Ne derece doğru bilmiyorum ama komşulara inanmak lazım. Köyde bir korku var. Ot fazla iken tarlaya gitmeye korkuyordu. Şuan ot kalmadığı için millet rahata hareket ediyor. Köyde mala, insana zarar verdiği olmadı. Önceden ufak tefek görünüyordu. Şimdi büyük olduğunu söylüyor görenler" ifadelerini kullandı.

 

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