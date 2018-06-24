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    Bir harfle hayatları karardı

    İsmail SAYMAZ
    24.06.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    Trabzon’un Tonya ilçesinde görev yapan hâkim Adalet Tanrıöver ile savcı Mehmet Tanrıöver, 15 Temmuz’dan bir gün sonra gözaltına alındı, ardından mesleklerinden ihraç edildi. 7 ay tutuklu kalan Mehmet Tanrıöver hakkında kanıt olarak gösterilen ihbarda isimlerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Çift, beraat etmesine rağmen mesleğine dönemedi. Bir ay önce avukatlık ruhsatları iptal edildi. İki çocuk sahibi çift, şimdi kendi avukatlarının bürosunda çalışıyor.

    Bir harfle hayatları karardıFETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra, Trabzon’daki Tonya Adliyesi’nde çalışan 31 yaşındaki hâkim Adalet Tanrıöver ile savcı Mehmet Tanrıöver gözaltına alındı.

    Adalet Tanrıöver hamile olduğu için serbest bırakılırken, Mahmet Tanrıöver ise FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. 7 ay tutuklu kalan Tanrıöver ile eşine Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    İddianamede, Mehmet Tanrıöver hakkında Necati Kaya adlı kişinin ihbar dilekçesi kanıt gösterildi. Necati Kaya dilekçede, kendisine FETÖ tarafından kumpas kurulduğunu, kumpasçılar arasında Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tanrıöven’in de bulunduğunu iddia ediyordu.

    Tanrıöver, isim karışıklığının olduğunu, Alanya Savcısı ile soyadlarının bir harfle farklı olduğunu ifade etti. Ayrıca Tanrıöver’in 15 Temmuz’da WhatsApp grubunda, darbenin tiyatro girişimi olduğunu yazdığı ileri sürüldü. Tanrıöver ise yazışmanın tümünü sunarak darbe karşıtı olduğunu belirtti. Sosyal demokrat olduğunu, öğrenciliği ve 6 yıllık meslek yaşamında FETÖ’den uzak durduğunu vurgulayan Tanrıöver’e bir başsavcı ile dört savcı tanık oldu.

    Adalet Tanrıöver’in de 2012’de Zaman gazetesinin internet sitesini takip ettiği, annesine ayda 200 TL ile 1000 TL arasında para gönderdiği kaydedildi. Ancak FETÖ bağlantısının olmadığı belirtildi. Çift delil yetersizliğinden beraat etti.

    AVUKATLIK DA YAPAMIYOR
    Kasım 2016’da ihraç edilen Tanrıöver çifti, mesleğe dönebilmek için Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurdu. Ancak HSK, çiftin dönmesini reddetti. Tanrıöver’lerin Danıştay 5. Dairesi’nde açtıkları iptal davası devam ederken, bir ay önce avukatlık ruhsatları Ankara 17’nci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Mahkeme, idari kararla ihraç edildikleri halde çiftin KHK ile ihraç edildiği gerekçesini ileri sürdü. Mehmet Tanrıöver, avukatlarının bürosunda çalışarak, geçimini sağladığını belirtiyor. Tanrıöver, “Mesleğe döneceğimizi düşünüyorum. Ben çok idealisttim. Bunca adaletsizlikle camia içinde kalarak mücadele etmek istiyorum. Ancak önümüzü şu an göremiyorum. Avukatlık yapmak belki daha doğru olacaktır” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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