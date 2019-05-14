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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan BAY/BASKİL (Elazığ) (DHA)
14.05.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Bir haftadır kayıptı, acı haber geldi

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Bir haftadır kayıptı, acı haber geldi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdulkadir İkis'in (24), arama çalışmaları sırasında baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Hacımehmetli köyündeki evinden 8 Mayıs'ta ayrılan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Abdulkadir İkis bir daha dönmedi. Ailesinin ihbarıyla jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, aramalar sonucu Karakaya baraj gölü kıyısında İkis'in kıyafetlerini buldu. Bunun üzerine bölgeye Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nden dalgıçlar sevk edildi.

Olay yerine giden dalgıç polisler, girdikleri suda İkis'in cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Abdulkadir İkis'in cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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