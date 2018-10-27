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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SİVAS (İHA)
27.10.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Bir gün önce vali ile görüştü ertesi gün gelen telefonla şoke oldu!

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Bir gün önce vali ile görüştü ertesi gün gelen telefonla şoke oldu!

Sivas'ta bir iş adamı kendisini arayıp 'valiyim' diyerek yardım amaçlı 15 bin lira isteyen şahıslar tarafından dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Telefonla görüştüğü şahısların dolandırıcı olduğunu anlayan iş adamı emniyete gidip şikayette bulundu.

Sivas’ta 3 gün önce 4 Eylül Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda hırdavatçılık yapan Salim Eminoğlu'nu telefonla arayan şahıslar kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, elektrikli tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kişilere yardım amacıyla yaklaşık tanesi 3 bin liradan 5 tane ve değeri 15 bin lira olan elektrikli sandalye alınacağını söyleyerek yardım istedi. Eminoğlu, kendisini arayan şahsın sesini Sivas Valisi Davut Gül'ün sesine benzetemediği ve kendisini arayan şahsın kendisine 'Salimciğim' diyerek hitap etmesi üzerine durumdan şüphelendi. Sivas Valiliğini arayarak bilgi alan Eminoğlu böyle bir şeyin olmadığını öğrenince dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Eminoğlu durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, dolandırıcıları bulmak için çalışma başlattı.

"ENGELLİLER İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE BAHANESİYLE ARADILAR"

İş adamı Salim Eminoğlu, "Vali beyle görüşten sonra oradan çıktık ben bir gün sonra ofisime geldim. İş yerime geldiğimde sanki Vali beyle benim görüştüğümü takip etmişcesine birisi benim iş yerimi telefonla arıyor. Muhasebecim de beni arayarak Vali beyin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de bağlamasını söyledim. Ben de bir gün önce valimle görüştüğüm için o konuyla ilgili beni aradığını düşündüm. Bir arkadaş aradı ve 'Valimle Ankara yolunda gidiyoruz' dedi. 'Valim sizinle görüşmek istiyor' dedi. Tabi ki görüşebiliriz dedim ve bağlamalarını istedim. Vali bey çıktı telefona, bir gün önce Vali beyle görüştüm ve Vali beyin sesi olamayacağını düşündüm. Sesini Vali beyin sesine benzetmeye çalışıyordu. Halimi hatırımı sordu ve Sivas işleri ile uğraştığını söyledi. Ondan sonra ise engelliler için tekerlekli sandalye geldiğini ve dağıttıklarından geriye 10 tane kaldığını söyledi. Tanesinin 3 bin lira olduğunu söyledi ve benim ne kadar yardımcı olabileceğimi sordu. 5 tanesini size yazayım dedi ve 15 lira olduğunu söyledi. Ben de şüphelendiğim için arkadaşlarla istişare edip dönüş yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN ÖNCE VALİ BEYLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN..."

Eminoğlu, kendisini Vali olarak tanıtan şahısın kendisine 'Salimciğim' demesinden şüphelendiğini belirterek, "Şüphelerim vardı ama bir gün önce Vali bey ile görüştüğüm için görüşme esnasında kestirip atamadım. Bir 15 dakika sonra tekrar aradılar, ama ben onlar arayana kadar emniyeti aradım. Vatandaşın ismini ve numarasını emniyete verdim. İkinci aramalarında ise bana hesap numarası verip o hesaba para atmamı söyleyeceklerdi. Ben o esnada 'Siz kimsiniz dedim ve çıkıştım' o esnada yüzüme telefonu kapattılar. Bir de işin ilginç yanı Vali bey 'Salimciğim' diye beni arıyor. 'Salimciğim nasılsınız, iyi misiniz' diye konuşma yapıyor. Böyle bir samimi hava ortamı oluşturmaya çalışıyor. Hem seni dolandırmaya çalışıyor hem de acemice hareket ediyorlar. Belki karşıdaki insan biraz daha profesyonelce hareket etse ben de düşecektim. Ben de bir insanım. Biz öyle şeylere pek itibar etmiyoruz. İnsanlarımız da bu konuyla alakalı itibar etmemelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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