Bir gün kaç dakikadır?
24 saat süren bir günün toplamda kaç dakikaya denk geldiği merak konusu oldu. Bu hususta bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, bir gün kaç dakikadır? İşte, sorunun cevabı...
Merakla araştırılan, 'Bir gün kaç dakikadır?' sorusunun yanıtı; 1.440 dakikadır. Bir günde 24 saat vardır. Matematiksel olarak hesaplandığında 24.60 sonuç, 1.440 olarak çıkıyor. Öte yandan dakika, 1 saatin 1/60'ına ve 60 saniyeye eşit olan zaman birimidir. Aynı zamanda 1 derecenin 1/60'ını da simgeler. Kısaca dk'tır. Açısal olarak " ' " işareti ile gösterilir. Bir zaman dilimidir.
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