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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir dava da Dora'dan

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Bir dava da Dora'dan

Genelev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matilt Manukyan’ın tek mirasçısı oğlu Kerope Çilingir’e (79) mirastan pay almak isteyen 36 kişinin ardından bir dava da öz kızı Dora Çilingir’den (50) geldi.

Matilt Manukyan’ın 2001 yılındaki vefatının ardından dev mirasına ortak olmak isteyen 36 kişi, tek mirasçı Kerope Çilingir’e dava açmıştı. Mahkeme de Manukyan’ın tüm mal varlığı üzerinde tedbir konulmasına karar vermişti. Kerope Çilingir hakkında ayrıca resmi evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştı. Fiili ehliyetinin kaldırılarak babasına vasi olarak atanmak isteyen Dora Çilingir’in İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne iki hafta önce açtığı davanın dilekçesinde, “Kerope Çilingir ağır tehditlerden korkarak ortadan kaybolmuştur. Uzun süredir kendisine ulaşılamaz şekilde otellerde yaşamaktadır. En sonunda bir otel odasında yarı ölü halde bulunan Kerope Çilingir özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alınmıştır. Hastaneye getirildiğinde uzun süredir yıkanmadığı, beslenmediği ve adeta bir evsiz gibi yaşadığı hastane tarafından tespit edilmiştir” denildi. Mahkeme, Dora Çilingir’in talebi üzerine Kerope Çilingir’in üzerine kayıtlı tüm taşınmazlarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi. 

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