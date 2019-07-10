Bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan filmin adı nedir?
Flipper, 1960'larda yayınlanmış bir Amerikan televizyon dizisidir. Sinema filmi de olan Flipper, bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatmaktadır. Flipper yayınlandığı dönemde Türkiye’de de en çok izlenen dizilerden biriydi. İşte, Flipper dizisiyle ilgili ayrıntılar
Flipper, ilk kez 19 Eylül 1964'ten 15 Nisan 1967'ye kadar NBC'de yayınlanan bir Amerikan televizyon programıdır. Şişe burunlu bir yunus olan Flipper, Porter Keyfi ve Coral Key Park ve Deniz Koruma Genel Müdürü ve iki genç oğlu Petrus'un hayvanıdır. Bugün dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Jessica Alba Flipper’ın 1995 yılında yayınlanan bölümleri ile adını duyurmuştur. Ülkemizde de TRT ’de yayınlanan Flipper 88 bölüm devam etti.
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