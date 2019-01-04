Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı
GeriGündem Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aytaç ÖZTÜRK/DHA
04.01.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin, 5 ay önce atıl durumda olan ve tehlike oluşturan binalara yönelik çalışması sırasında, yanlışlıkla bir bölümünü yıktığı koruma altındaki tarihi bina, mevcut haliyle tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Belediye tarafından tamamen yıkıldı.

Zonguldak Belediyesi, geçen Temmuz ayında, kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi bulunan 76 bina için yıkım kararı aldı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak'taki tarihi Fransız evlerinden biri de vardı. Belediye ekiplerinin tarihi binada başlattığı yıkım çalışması, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Koruma Kurulu tarafından durduruldu. Ancak binanın bir bölümünün iş makinesi tarafından yıkıldığı belirlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, binanın 'yanlışlıkla' yıkıldığını ifade etti.

ONAY ÇIKTI, TAMAMEN YIKILDI

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü, binanın mevcut haliyle tehlike oluşturduğuna karar vererek, tamamen yıkılmasına onay verdi. Zonguldak Valiliği'nin de kararı doğrultusunda Belediye ekipleri, bugün iş makinesiyle binayı tamamen yıktı.

Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Şaban Yılmaz, bir bölümü yıkılan tescilli binanın mevcut durumuyla tehlike arz ettiğini anlatarak, "Oradaki yıkım durdurulmuştu. Valilik ve Belediyemizin verdiği kararla binanın yıkım kararı çıktı. Orada iki bina vardı. Birinde oturanlar vardı. Onlarda çıkarıldı ve binalar yıkıldı. Yıkılan bina tescilli binadır. Mahallemizde tarihi binalarımız var, metruk binalarımız var. Tarihi olanlar duruyor, tarihi olmayanlar yıkıldı. Tarihi olup da tehlikeli durumda olanlarda var. Bunların da yıkılmasını istiyoruz. Çünkü her an yıkılabilecek durumdalar" dedi.

Bir bölümü yanlışlıkla yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Binali Yıldırım'dan tepki çeken görüntüler hakkında çarpıcı açıklama: 'Bu rezilliğe bir son vereceğiz'

CHP'de 102 başkan adayı daha belli oldu... .Bir şehirde sürpriz değişiklik

Ukrayna’da katledilen genç kızın babası konuştu: 'O söylentileri biz de duyduk'

Şehidin hayatı dram çıktı! Daha 7 ay önce...