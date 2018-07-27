Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı
GeriGündem Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
27.07.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı

TUNCELİ’de, Munzur Vadisi Milli Parkı Bali Deresi bölgesinde 7 Haziran’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde yapılan ameliyatla işlev görmeyen sol arka bacağı kesilen 6 yaşındaki dağ keçisi, Malatya Hekimhan’a gönderilerek koruma altına alındı.

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Bali Deresi bölgesinde 7 Haziran’da vatandaşlar tarafından dağ keçisi yaralı halde bulundu. Dişi dağ keçisi, sol arka bacağında kırık olduğu anlaşılınca Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne gönderildi. Burada yapılan kontrolde, yaralı dağ keçisinin sol arka bacağının kırık ve ezilme nedeniyle işlevini yitirdiği tespit edildi. Operasyonla keçinin bacağı kesildi. Dağ keçisi, yaklaşık 1.5 aylık tedavisinin ardından iyileşti.

Uzmanların, keçinin doğal ortamda beslenme ve yaşama konusunda zorlanacağı yönünde görüş belirtmesinden sonra, 3 ayaklı dağ keçisi, Malatya Hekimhan’da bulunan Memeli Yaban Hayvanları Üretim İstasyonu’na nakledilerek burada koruma altına alındı.

Nakil için Tunceli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı 15’inci Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Anıl Kızılarslan, Hekimhan’daki üretim merkezinde dağ keçisinin adaptasyon sürecine alınacağını belirterek, "Nakli gerçekleştirdikten sonra orada rehabilitasyonuna devam ettirilip hayatının sonuna kadar iyi bir şekilde bakımını sağlayacağız. Üretime adapte olursa üretimi de yapılacak. Olmazsa sadece doğal yaşamını devam ettirecek şekilde bakılacak. Ayrıca istasyonda bulunan yaban keçileriyle adaptasyonu da sağlanacak" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez de, "Bacak aktivitesini kaybettiği için bacağı kesilerek kurtarıldı. Gerekli tedavi ve tetkikler sonucunda yeniden Müdürlüğümüze getirildi. 50 gündür Şube Müdürlüğümüz kontrolünde tedavisini devam ettirip, tamamladık. Doğaya bırakmanın riskli olabileceğini düşündüğümüz için Bölge Müdürlüğümüzle konuyu istişare ettik. Hekimhan Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’na naklini uygun gördük. Artık orada yaşamını sürdürecek, belki yeniden anne olacak" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı

Korkunç gerçek kazada ortaya çıktı

Hain saldırıyı üstlenmişlerdi: PKK'lı o alçaklar öldürüldü

Son dakika... Sancaktepe'de korku dolu anlar! 3 katlı bina boşaltıldı