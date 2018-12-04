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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Bir babanın büyük dramı: ''Ciğerim yanıyor''

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Adana'da bir parkta fotoğraf çektirdiği için çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin babası Muhammet Birkaç, "Olayda bir kişi tutuklandı ancak asıl kavgayı çıkartan dışarıda geziyor. Adalete güveniyorum ama bu şahsın gezmesi zoruma gidiyor" dedi. 

Olay 17 Kasım günü Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi’ndeki Yalçın Park’ta meydana geldi. Muhammet Furkan Birkaç (17) ve arkadaşı İlyas Can (20) gezmek için parka gitti. İddiaya göre, parkta fotoğraf çektiren gençlerin yanına gelen 16 yaşındaki M.S. ve A.T., “Burası bizim mekanımız. Bizim semtimiz, burada fotoğraf çekemezsiniz” dedi. Çıkan tartışmada M.S., Birkaç’ı sırtından İlyas Can’ı karnından bıçakladı. Muhammet Furkan Birkaç hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. 

Genç, gözyaşları arasında Kabasakal Mezarlığında toprağa verilirken, polis izlediği 100 güvenlik kamerasında zanlıları tespit etti. Yakalanan şüphelilerden M.S. tutuklanırken, A.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 

Dekorasyon işi yapan 3 çocuk babası Muhammet Birkaç acı olaydan sonra ilk kez konuştu. Oğlunun kendisine yardım etmek için okuluna açık öğretimden devam ettiğini anlatan Muhammet Birkaç, “Sürekli beraberdik. Benle beraber çalışır hafta sonları okuluna giderdi. Olay günü izinli olduğu halde işe geldi” dedi. 

CİĞERİM YANIYOR

Okul bitimi oğlunun geldiğini ve “Baba işler yoğun, istersen çalışayım” dediğini söyleyen Muhammet Birkaç, “Şakalaştık sonra ona ‘sen git gez’ dedim. Öğlenden sonra polis aradı. Hemen hastaneye gittik. Oğlum 2 gün sonra hayatını kaybetti. Çok kötü durumdayım. Bu tarif edilecek bir acı değil. Ciğerim yanıyor.

Kavgacı dövüşçü birisi değildi. Ama yiğitti. ‘Fotoğraf çekilemezsiniz’ diyen 2 kişiyle tartışmış. Oğlum dik durunca onlar korkmuş. Tekrar geri geldiklerinde oğlum kavga etmek için montunu çıkarmak istemiş o sırada M.S. oğlumu önce kalbinin altından daha sonra sırtından bıçaklayarak kaçmış” diye konuştu. 

Kavgayı çıkaran asıl kişinin A.T. olduğunu ve onun tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını söyleyen baba Birkaç, şöyle konuştu: 

“A.T.’nin dışarıda olmasına gönlüm razı değil. Onun serbest kalmasını mantığım kabul etmiyor. Şu anda bile konuşurken elim ayağım titriyor. Acımın nasıl hafifleyeceğini bilmiyorum. Ben adalete güveniyorum ama bu durum çok zoruma gidiyor. Zanlılar normalde 18 yaşından büyük. Kimlikte küçük yazılmışlar. Kemik testi yapılarak gerçek yaşlarının ortaya çıkmasını istiyorum. Adalet inşallah yerini bulur.” 

Baba boya yaptığı binada hala oğlunun iş kıyafetini ve ayakkabısını saklıyor. 

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