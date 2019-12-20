Bir annenin acı anı... "Yaktın beni oğlum"

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Fatih Yurtyapan’ın gece görevi için emniyete gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.



Yapılan çalışmaların ardından Fatih Yurtyapan'ın arkadaşı S.Y.’nin evinde olduğunu öğrenen ekipler adrese intikal etti. Daire ziline basan ekipler, kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağırdı.



Çilingir vasıtası ile içeriye giren ekiplerce polis memuru Fatih Yurtyapan ve arkadaşı S.Y.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. S.Y.’nin Yurtyapan'ı öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulurken, polis memuru Yurtyapan'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıptan teslim alındı.



Feryatlar yürekleri yaktı



Cenaze daha sonrada Bornova Ata Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde anne Emine Yurtyapan ve kardeşinin feryatları yürek dağladı.



Yurtyapan'ın cenazesi polis cenaze mangası tarafından omuzlarda taşındı. Polis memurunun annesi oğlunun tabutunun ardından "Yaktın beni oğlum. Nereye gidiyorsun" diyerek sinir krizi geçirdi.



Fatih Yurtyapan'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.