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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Bir ailenin yürek yakan dramı

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Bir ailenin yürek yakan dramı

İzmir’de yaşayan Hakan Karataş, geçen yıl evlendiği Selda Karataş ile ilk çocuklarını kucaklarına almayı beklerken, dünyanın en acı haberiyle sarsıldı. Eşi, doğum sırasında ölünce, kızıyla yalnız kalan Karataş, “Sorumlu olan herkesten şikayetçiyim” dedi.

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'de yaşayan Hakan Karataş, Buca Kadın Doğum Hastanesi'nde hayatını kaybeden eşinin ölümünden sorumlu olanların, yargı önünde hesap vermesi için hukuk mücadelesi başlattı. Eşinin hastaneye yürüyerek girdiğini ve doğumda hayatını kaybettiğini belirten Karataş, "Ben doğumhanede beklerken, karımın ölüm haberini verdiler. Kucağıma bebeğimi bu ölüm haberiyle aldım. Ben hala şoktayım. Otopsi sonucu daha belli olmadı. Ancak akıl almaz bir olay. Kim sorumlu ise sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Öte yandan Selda Karataş'ın ölümüyle ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BEBEĞİ ANNESİZ KALDI
İzmir'de akıllara durgunluk veren ölüm olayı, 2 Şubat günü Buca Doğum Hastanesi'nde yaşandı. Bir yıl önce evlenen Selda ve Hakan Karataş ilk çocuklarını kucaklarına alma ümidi ile mutlu günü beklerken, inanılmaz bir olay yaşandı. Doğuma giren Selda Karataş'ı bekleyen Hakan Karataş, doğumhane önünde hemşirelerden aldığı acı haberle yıkıldı. Eşi ve bebeğini beklerken, sadece Melda Güneş adını verdikleri bebeğini kucağını alan Karataş'a Yeni Asır'a konuşarak yaşadıklarına isyan etti.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
Hakan Karataş, "Dünyam yıkıldı. Eşime otopsi yapıldı, ancak ölümü ile ilgili bize kimse bir şey söylemedi. Ancak bu işin peşini asla bırakmayacağım. Eşimin ölümünde bir ihmal varsa, kim olursa olsun, doktor ve hemşire dahil, kim varsa herkesten şikayetçi olacağım. Ama şunu de herkes iyi bilsin. Ben asla maddi tazminat için değil, başka Selda'lar böyle hatalarla ölmesin diye davacı olacağım. Bu kadar basit ve kolay ölüm olmasını mantığım almıyor. Yürüyerek geldiği hastaneden cenaze aracı ile çıktı" dedi.

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