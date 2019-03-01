Bir ailenin yürek yakan dramı
İzmir’de yaşayan Hakan Karataş, geçen yıl evlendiği Selda Karataş ile ilk çocuklarını kucaklarına almayı beklerken, dünyanın en acı haberiyle sarsıldı. Eşi, doğum sırasında ölünce, kızıyla yalnız kalan Karataş, “Sorumlu olan herkesten şikayetçiyim” dedi.
Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'de yaşayan Hakan Karataş, Buca Kadın Doğum Hastanesi'nde hayatını kaybeden eşinin ölümünden sorumlu olanların, yargı önünde hesap vermesi için hukuk mücadelesi başlattı. Eşinin hastaneye yürüyerek girdiğini ve doğumda hayatını kaybettiğini belirten Karataş, "Ben doğumhanede beklerken, karımın ölüm haberini verdiler. Kucağıma bebeğimi bu ölüm haberiyle aldım. Ben hala şoktayım. Otopsi sonucu daha belli olmadı. Ancak akıl almaz bir olay. Kim sorumlu ise sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Öte yandan Selda Karataş'ın ölümüyle ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma ve inceleme başlatıldı.
BEBEĞİ ANNESİZ KALDI
İzmir'de akıllara durgunluk veren ölüm olayı, 2 Şubat günü Buca Doğum Hastanesi'nde yaşandı. Bir yıl önce evlenen Selda ve Hakan Karataş ilk çocuklarını kucaklarına alma ümidi ile mutlu günü beklerken, inanılmaz bir olay yaşandı. Doğuma giren Selda Karataş'ı bekleyen Hakan Karataş, doğumhane önünde hemşirelerden aldığı acı haberle yıkıldı. Eşi ve bebeğini beklerken, sadece Melda Güneş adını verdikleri bebeğini kucağını alan Karataş'a Yeni Asır'a konuşarak yaşadıklarına isyan etti.
'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
Hakan Karataş, "Dünyam yıkıldı. Eşime otopsi yapıldı, ancak ölümü ile ilgili bize kimse bir şey söylemedi. Ancak bu işin peşini asla bırakmayacağım. Eşimin ölümünde bir ihmal varsa, kim olursa olsun, doktor ve hemşire dahil, kim varsa herkesten şikayetçi olacağım. Ama şunu de herkes iyi bilsin. Ben asla maddi tazminat için değil, başka Selda'lar böyle hatalarla ölmesin diye davacı olacağım. Bu kadar basit ve kolay ölüm olmasını mantığım almıyor. Yürüyerek geldiği hastaneden cenaze aracı ile çıktı" dedi.
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