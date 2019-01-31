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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 06:27, Son Güncelleme:

Bir aile felaketi yaşadı: Korkudan dilim dönmüyor...

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Bir aile felaketi yaşadı: Korkudan dilim dönmüyor...

Adıyaman’da, etkisini aralıklarla devam ettiren şiddetli yağmur 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin kaldığı toprak evin yıkılmasına neden oldu. Sabaha karşı yıkılan evde kalan 5 kişilik aile ölümden döndü. "Çok büyük ses geldi" diyerek o anları anlatan Yıldız Şahin, "Sese kalktık, beş kişi içerideydik. Korkudan dilim dönmüyor" dedi. Eşi Ramazan Şahin de "Çocukları pencereden son anda çıkarttım" diye konuştu.

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  • Beş kişilik aile ölümden döndü
  • Beş kişilik aile ölümden döndü
  • Beş kişilik aile ölümden döndü
  • Beş kişilik aile ölümden döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Korkutan olay Musalla Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Yıldız Şahin çiftinin kaldığı kiralık toprak evde meydana geldi. Toprak ev, sabaha karşı belirli aralıklarla yağan yağmur yağışından dolayı yıkıldı. 3 çocukları ile birlikte evin bir odasında yatan Ramazan ve Yıldız Şahin çifti, evin çökmesi ile büyük panik yaşadı.

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

Beş kişilik ailenin uyudukları odanın dışında kalan evin diğer yerleri adeta yerle bir olurken sese uyanan vatandaşlar ise Şahin ailesinin yardımına koştu. Pencereden komşuları tarafından çıkarılan aile olayı yara almadan atlatırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri yıkılan evde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bütün eşyaları yıkılan ev altında kalan aile daha sonra bir komşusunun evine geçti. 

"SESE KALKTIK BİZ"

Olay anını anlatan Yıldız Şahin, “Saat 03.30’da ev yıkıldı komple. Biz yatıyorduk, Biz önce bilmedik, ses gelince sese kalktık biz. Beş kişi içerideydik. Yağmurdan oldu. Biz yukarıda bir odada yatıyorduk. O yıkılmadı ama geriye kalan hepsi yıkıldı. Biz pencereden çıktık. Korkudan dilim dönmüyor. Evet sesten ve çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Çok büyük bir ses geldi, sese uyandık. Şimdi komşulardayız. Gece saat 03.30 nereye gideceğiz” dedi. 

"KALKTIM BİZİM EV KOMPLE YIKILMIŞ"

Daha sonra konuşan Ramazan Şahin ise, “Gece saat 03.30 gibi bir ses geldi. Kalktım ki bizim ev komple yıkılmış. Çocukları pencereden dışarıya çıkarttım. Son anda çıktık. Yani çıkmasaydık çocuklar altta kalabilirdi. Şuan komşuda oturuyoruz, sabaha kadar beklemek zorundayız. Ev yağmurdan dolayı yıkıldı” diye konuştu. 

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