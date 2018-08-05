Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi! Böyle yakalandılar
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler’de 2 kişinin yurtdışından yasadışı yollarda geçirdikleri Bonzai hammaddesini işleyerek piyasaya süreceğini tespit etti. Yapılan operasyonda 30 kilogramlık hammadde ele geçirildi. Hammadde ile toplamda 9 ton Bonzai üretilebileceği belirlendi.
Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler’de yaşayan iki kişinin yurtdışından kaçak yollarla Bonzai hammaddesi getirdiğini tespit etti. Evlerini imalathane gibi kullanan bu kişiler elde ettikleri uyuşturucuyu torbacılar aracılığıyla piyasaya sürecekti.
Jandarma ekipleri önceki gün operasyon yaptı. Bir ekip şüphelilerin evlerinde arama yaparken, bir ekip de otoparka sakladıkları kamyonette arama yaptı. Kamyonetten toplam 9 ton Bonzai üretebilecek 30 kilogramlık uyuşturucu hammaddesi bulundu. Gözaltına alınan iki kişi çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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