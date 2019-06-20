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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.06.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

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Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

İzmir'te 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Olay sonrasında 23 daire boşaltıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 4 katlı binanın istinat duvarı yoğun yağışa dayanamayarak ön taraftaki 2 katlı binanın üzerine devrildi.

Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

Gürültü ile uyanan bina sakinleri kendilerini sokağa atarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, istinat duvarı çöken apartmandaki 13 daire ile duvarın alt kısmında kalan 2 binadaki 10 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşlar evlerinden çıkarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

İstinat duvarının çöktüğü sokakta yaşayan Osman Tavşan, "Bu bina yapılalı 1,5 yıl oluyor. Adam temeli güzel yaptı ama perde duvarı yapamadı. Gerçeği bu. Dün gece saat 03.00'e doğru bir gürültü oluyor. Millet sokağa döküldü. Bir koşup baktık ki, binanın yarısı öbür tarafa çökmüş. AFAD ekibi geldi.

Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

Polis, itfaiye, doğal gaz ekipleri geldi. Gereken önlemleri aldılar. Binaları boşalttılar ve milleti yerlerine yerleştirdiler. Yaralı kimse yok fakat bayağı bir çökme var. Tedbir amacıyla binayı boşalttılar" dedi.

 

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