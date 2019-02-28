Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±
AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytinburnu'nda seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Necmettin Erbakan'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 8. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabrini ziyaret ettikten sonra Merkezefendi SeÃ§kin Ã‡ocuklar Ã–zel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra vatandaÅŸlarla sohbet etti. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti ve MHP ilÃ§e baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± da ziyaret etti.
Ziyaret basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â
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