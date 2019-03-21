Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oluyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
YORGUNLUK VAR MI?
Yoğun bir kampanya oluyor. yorgunluk yok desek yanlış olur. Sahadan gayet memnunum çok iyi gidiyor. Gittikçe daha fazla ilgi daha fazla katılım görüyorum. Aynı anda sekiz tane telefon kalkıyor “buraya bak buraya bak” döndüre döndüre boyun fıtığı oldum. İnsanlarla ilgili herhangi bir konu olduğu zaman akan sular durur.
(Ahmet Hakan'ın 'Her şeyi soracağım bu akşam' sözü üzerine) Ne sorarsan sor. Ayakkabı numaramı bile sorabilirsin.
(Ahmet Hakan'ın 'Sizi biraz sıkıştıracağım ama' sözü üzerine) Canın sağ olsun…
HDP TARTIŞMASI
HDP ve Kürt seçmenler işini birbirinden ayırt etmek gerekir.
Kürtlerin sanki oyunun tamamına sanki HDP sahipmiş gibi konuşmayacağız.
Geçmiş seçimlere bakalım. Biz Güneydoğu'da biz bazı illerde ikinci partiyiz bazı illerde birinci partiyiz.
"İSTANBUL'UN TAMAMININ ADAYIYIM"
Bazı Kürt vatandaşlarımız HDP’ye oy veriyor, sorun yok verebilir ama koca İstanbul’da seçimleri getirip HDP’ye sıkıştırmak İstanbul’a haksızlık olur. HDP’ye oy veren Kürt seçmenden de ben oy alacağım. Onun da İstanbul’un geleceği için düşünceleri kaygılar var. Ama her şeyden önce HDP aday göstermedi.
Ben İstanbulluların tamamının adayıyım. HDP, CHP, MHP; AK Parti… Bütün partilere oy verecek İstanbulluların adayıyım.
Çünkü ben İstanbul’un seçimi için buradayım.
(Söyleminizi İstanbul ile daraltıyor musunuz?) Aksine doğru yere koyuyorum. İstanbul’un yöneticilerini seçeceksek seçimlerde bunu konuşmamız gerekir İstanbul’da ben de bunu yapıyorum.
Ayrıntılar geliyor...
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