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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oluyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

YORGUNLUK VAR MI?

Yoğun bir kampanya oluyor. yorgunluk yok desek yanlış olur. Sahadan gayet memnunum çok iyi gidiyor. Gittikçe daha fazla ilgi daha fazla katılım görüyorum. Aynı anda sekiz tane telefon kalkıyor “buraya bak buraya bak” döndüre döndüre boyun fıtığı oldum. İnsanlarla ilgili herhangi bir konu olduğu zaman akan sular durur.

(Ahmet Hakan'ın 'Her şeyi soracağım bu akşam' sözü üzerine) Ne sorarsan sor. Ayakkabı numaramı bile sorabilirsin.

(Ahmet Hakan'ın 'Sizi biraz sıkıştıracağım ama' sözü üzerine) Canın sağ olsun…

HDP TARTIŞMASI

HDP ve Kürt seçmenler işini birbirinden ayırt etmek gerekir.

Kürtlerin sanki oyunun tamamına sanki HDP sahipmiş gibi konuşmayacağız.

Geçmiş seçimlere bakalım. Biz Güneydoğu'da biz bazı illerde ikinci partiyiz bazı illerde birinci partiyiz.

"İSTANBUL'UN TAMAMININ ADAYIYIM"

Bazı Kürt vatandaşlarımız HDP’ye oy veriyor, sorun yok verebilir ama koca İstanbul’da seçimleri getirip HDP’ye sıkıştırmak İstanbul’a haksızlık olur. HDP’ye oy veren Kürt seçmenden de ben oy alacağım. Onun da İstanbul’un geleceği için düşünceleri kaygılar var. Ama her şeyden önce HDP aday göstermedi.

Ben İstanbulluların tamamının adayıyım. HDP, CHP, MHP; AK Parti… Bütün partilere oy verecek İstanbulluların adayıyım.

Çünkü ben İstanbul’un seçimi için buradayım.

(Söyleminizi İstanbul ile daraltıyor musunuz?) Aksine doğru yere koyuyorum. İstanbul’un yöneticilerini seçeceksek seçimlerde bunu konuşmamız gerekir İstanbul’da ben de bunu yapıyorum.

 


CNN TÜRK canlı yayını

Ayrıntılar geliyor...

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