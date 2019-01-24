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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım’dan Gece Görüşü’ne özel açıklamalar

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CNN TÜRK’te ekrana gelen Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım özel açıklamalarda bulundu.

Murat Çelik, Gece Görüşü programında Binali Yıldırım'ın açıklamalarını aktardı.

İşte Murat Çelik'in soruları ve Binali Yıldırım'ın cevapları:

Binali Yıldırım’dan Gece Görüşü’ne özel açıklamalar

Murat Çelik

Rakibiniz Ekrem İmamoğlu'na karşı sizin en büyük avantajınız nedir?

İstanbul seçimini kişisel mesele olarak görmüyorum. Biz 25 yılda İstanbul'u çöp dağlarından dünya metropolü haline getirdik. İstanbullulardan 2023'ün İstanbul'u için yeni bir yetki istiyoruz.

Bizimki bir bayrak yarışı. Ben bakanlık da yaptım. Başbakanlık da, Meclis Başkanlığı da... Bulunduğum her konumda İstanbul'a yönelik icraatlarımıza katkı verdim. Avrasya Tüneli'nde de vardım. Marmaray'da da, Üçüncü Köprü'de de, Yeni Havalimanı'nda da... Bunlar bir siyasi hareketin vizyon projeleri. Şimdi de Belediye Başkanı olarak gençliğimi yaşadığım, ailemi kurduğum İstanbulumuza bu vizyon doğrultusunda hizmet etmeyi istiyorum.

Binali Yıldırım’dan Gece Görüşü’ne özel açıklamalar

Aynı şekilde, kendisinin size karşı avantajı nedir?

İstanbul'u yönetmek, vizyon ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var evelallah. Biz kendi işimize bakıyoruz.

İmamoğlu'nun, "Arap turist tabii ki gelsin ama İstanbul Araplaştı ve bu yanlış" şeklindeki sözleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?

İstanbul, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin mozaiğidir. Her dilden, milletten insan burada. Burası 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul sadece Ortadoğu için değil, dünya için de bir çekim merkezi. İtalyan da burada, Japon da, Amerikalı da... Bizim ülkemiz 4 mevsimi birarada yaşayan turizm cenneti. Geçen yıl 12.5 milyon turist geldi İstanbul’a. Türkiye’ye gelen toplam turistin 3’te biri neredeyse.

İstanbul seçim sonucu yüzde kaça, yüzde kaç olacak? Anketlerdeki oranlar nedir, sizin tahminiz nedir?

Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak.

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