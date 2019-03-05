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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.03.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi kurulacak

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Binali Yıldırım: Tuzla'da Biyoteknoloji Vadisi kurulacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kurulacağı bildirildi. Binali Yıldırım, ''Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri bulacak. Ayrıca ihracatla gelirimizi arttıracağız. Gelirimiz emekliye, işçiye daha çok kaynak anlamına gelecek'' dedi.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, binlerce gence iş kapısı olması planlanan ve 160 şirketin yer alacağı biyoteknoloji vadisi, hem ekonomiyi canlandıracak hem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak 30 bin kişilik istihdam imkanı sunacak.

Katma değeri yüksek ürün ihracatını artırarak İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar lira katkı sağlaması beklenen projeyle, özellikle genç üniversiteliler için sayısız iş fırsatı sunulacak.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul'a 5,7 milyar lira harcamayla kurulacak vadi, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacak.

Yıldırım'ın vizyon projelerinden birini oluşturan tesis hayata geçirildiğinde Türkiye, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilacını üretecek. Teknoloji vadisinden çıkacak ürünlerin kilogram değeri 10 bin dolara ulaşacak.

"Vadide, 160 şirket 500 girişim yer alacak"

Yeni nesil sağlık üretim üssü, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan biyoteknoloji merkezinde, milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo, antikor, pigment, insülin, hemofilin, terapötik protein, enzim, bakteri, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılması hedefleniyor.

Vadide, 160 şirket, 500 girişim yer alırken, antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün, 20 bin kişilik doğrudan istihdamla üretilecek.
Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Türkiye'nin pazar bulmada sıkıntısı olmadığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:
"Ancak ihracatımızın kilogram değeri düşük. Katma değeri fazla olan ürünler ihraç etmemiz şart. Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri bulacak. Ayrıca ihracatla gelirimizi arttıracağız. Gelirimiz emekliye, işçiye daha çok kaynak anlamına gelecek. İstanbul demek Türkiye demek. Biz bunun bilinci ile çalışacağız. Kısaca herkese ilaç olacak."

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